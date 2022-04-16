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Toz taşınımı nedir? Neden olur? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı!

16.04.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toz taşınımı nedir? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara Bölgesi için uyarıda bulunulmasının ardından merak konusu oldu. Meteorolojiden yapılan açıklamada Afrika üzerinden öngörülen toz taşınımının yarın Marmara Bölgesi'nde görüleceği ve Pazartesi gününe dek süreceği kaydedildi. Peki Toz taşınımı nedir? Neden olur? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Toz taşınımı nedir? Neden olur? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı!

Toz taşınımı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi için yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuların arasında yer alıyor. Toz taşınımı nedir? Neden olur? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı 'toz taşınımı' uyarısına ve konuya dair bilgilere haberimizde yer verdik.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak ifade edilmektedir. Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir.

TOZ TAŞINIMI ZARARLARI NELERDİR?

Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar toz taşınımından en fazla etkilenen kişilerdir. Afrika’da yapılan araştırmalara göre, çocuklarda görülen menenjit vakaları ile toz fırtınaları arasında önemi bir bağ olduğu ispatlanmıştır.

METEOROLOJİ'DEN 'TOZ TAŞINIMI' UYARISI!

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre, Pazar günü Marmara Bölgesi’nde toz taşınımının beklendiği ifade edildi.

Yetkililer, toz taşınımı sebebiyle gerçekleşebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

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