Toz Temizleme Teknolojisinde Yenilik, Hepa Filtre Nedir?

Hepa filtre hava temizleyici özelliğe sahiptir. Hepa filtre havayı virüs, solunabilir toz, ev tozu akarları, polen ve duman partiküllerinden temizler. Ayrıca havayı asbest, bakteri, çeşitli toksik tozlardan ve aerosollerden de arındırır.

Astım,bronşit gibi üst solunum yolları rahatsızlığı bulunan kişiler için sağlıklı bir hava imkanı sunar.

Hepa filtreler rutubeti engeller. Hepa filtre kullanılmayan ortamlarda zamanla nem miktarı artış gösterir. Bu durum küflenmeye ve sağlıksız bir ortamın oluşmasına neden olur. Boya kalitesini de bozan rutubetten kurtulmak hepa filtreyle mümkündür.

Filtreleme performansları zaman geçtikçe düşmez. Bunun aksine kullandıkça filtreleme özelliği artar.

Kullanım alanı açısından çok yönlüdür.

Sağlıklı ve pratik bir seçenektir. Havadaki partiküllerin oluşturduğu olumsuz etkileri yok eder.

Çok güçlü çekim gücü özelliğine sahiptir.

Sıcaklığı dengede tutar.

Hepa Filtre Çeşitleri Nelerdir?

Hepa filtreler genel olarak kullan at hepa filtreler ve temizlenebilen hepa filtreler olmak üzere iki tipte üretilir. Kullan at hepa filtreler toz torbası şeklindedir. Bu hepa filtre çeşidi dolduğu zaman performans hızı sıfıra düşebilir. Kullan at hepa filtreler 1 ya da 1,5 yıl içinde değiştirilmelidir. Bu süre ortam havası kirliliğine ve kullanım sıklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Temizlenebilen hepa filtreler çok uzun ömürlüdür. Çok uzun yıllar kullanılabilen bu filtreler 2-3 ayda bir temizlenmelidir.

Hepa filtre seçeneklerini ayırt edebilmek aslında çok kolaydır. Hepa filtresinin üzerinde mavi bir çerçeve bulunuyorsa filtreler yıkanabilir şekilde tasarlanmış demektir. Eğer filtrenin üzerinde yeşil bir çerçeve varsa, bu çerçeve filtrelerin yıkanamayacağı anlamına gelir. Bu filtreleri kullandıktan sonra atıp yenisiyle değiştirmeniz gerekir.

Hepa Filtre Nasıl Temizlenir?

Hepa filtrelerin temizliği çok kolaydır. Bu konuda kişilerin en çok merak ettiği soru “Hepa filtre yıkanır mı?” olur. Bazı hepa filtreler yıkanabilirken bazıları yıkanamaz. Bu yüzden hepa filtresi bulunan aletin kılavuzu dikkatlice okunmalıdır. Eğer yıkanabiliyorsa daha güçlü bir performans için 6 ayda bir yıkanması tavsiye edilir. Hepa filtre temizliği için gerekli adımlar şunlardır: