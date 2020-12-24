Toz Temizleme Teknolojisinde Yenilik, Hepa Filtre Nedir?

Hepa filtre toz temizleme teknolojisindeki yeniliklerden biridir. Sağlıklı ve temiz bir hava imkanı sağlayan bu filtrenin birçok faydası bulunur. Çeşitleri de bulunan hepa filtre geniş kullanım alanına sahiptir. Temizliğin oldukça kolay ve pratik olduğu bu filtreler evlerde de sıklıkla kullanılır.
Hepa, özel liflerden oluşan ve kağıda benzer bir yapısı bulunan bir hava filtresidir. Hepa’nın açılımı “High Efficiency Air Particulate”tir. Yüksek etkinlikte partikül yakalayıcı anlamına gelir. Hepa, toz partiküllerini ve havada bulunan diğer alerjenleri işaret eder. Hepa filtre ise havada bulunan partiküllerin çevreye zarar vermemesi veya verdiği zararın en aza indirilmesi amacıyla kullanılır. Filtre %85 ve üzerinde ve 0,3 mikrona kadar havada bulunan partikülleri arındırabilme özelliğine sahiptir.
Bu filtreleri kullanacaksanız hepa filtre ne işe yarar öğrenmek isteyebilirsiniz. Hepa filtre kullanımı sağlık açısından oldukça önemlidir. Küçük partiküllerin düşmanı olan hepa filtre, birçok anlamda kullanım kolaylığı sağlar.
Hepa filtreler genel olarak kullan at hepa filtreler ve temizlenebilen hepa filtreler olmak üzere iki tipte üretilir. Kullan at hepa filtreler toz torbası şeklindedir. Bu hepa filtre çeşidi dolduğu zaman performans hızı sıfıra düşebilir. Kullan at hepa filtreler 1 ya da 1,5 yıl içinde değiştirilmelidir. Bu süre ortam havası kirliliğine ve kullanım sıklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Temizlenebilen hepa filtreler çok uzun ömürlüdür. Çok uzun yıllar kullanılabilen bu filtreler 2-3 ayda bir temizlenmelidir.
Hepa filtre seçeneklerini ayırt edebilmek aslında çok kolaydır. Hepa filtresinin üzerinde mavi bir çerçeve bulunuyorsa filtreler yıkanabilir şekilde tasarlanmış demektir. Eğer filtrenin üzerinde yeşil bir çerçeve varsa, bu çerçeve filtrelerin yıkanamayacağı anlamına gelir. Bu filtreleri kullandıktan sonra atıp yenisiyle değiştirmeniz gerekir.
Hepa filtrelerin temizliği çok kolaydır. Bu konuda kişilerin en çok merak ettiği soru “Hepa filtre yıkanır mı?” olur. Bazı hepa filtreler yıkanabilirken bazıları yıkanamaz. Bu yüzden hepa filtresi bulunan aletin kılavuzu dikkatlice okunmalıdır. Eğer yıkanabiliyorsa daha güçlü bir performans için 6 ayda bir yıkanması tavsiye edilir. Hepa filtre temizliği için gerekli adımlar şunlardır:
Öncelikle hepa filtre kullanım talimatlarına göre sökülmelidir.
Ardından üzerinde birikmiş olan tozun eve yayılmaması için açık havada bırakılması gerekir.
Hepa filtre kuruyken hafifçe yere vurarak temizlenebilir. Bu işlem yapılırken çok dikkatli olmanız gerekir. Hepa filtreye zarar verilmemelidir.
Sonrasında ise hepa filtre içi ılık su ve az miktarda temizlik malzemesi bulunan kovanın içine batacak şekilde konulmalıdır.
Hepa filtre bu kovanın içerisinde bir süre bekletilmelidir.
Yaklaşık bir saat geçtikten sonra filtre kurutulmalıdır. Bunun için güneş gören bir yere bırakılmalıdır.
Hepa filtrenin temizlik aşamasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri kurutma işlemidir. Hepa filtre kesinlikle ıslak bir şekilde takılmamalıdır. Islak bir şekilde makineye takılan hepa filtreler, makinenin yapısına zarar verebilir. Ayrıca kullanılan temizlik malzemesi alerjen yapıda olmamalıdır. Temizlik malzemesi kullanımı için kullanma talimatlarına bakılmalıdır. Eğer filtrenin sadece saf suyla temizlenmesi gerektiğini ifade eden bir ibare mevcutsa temizlik malzemesi kullanmamanız gerekir.
Gün geçtikçe temiz havaya olan ihtiyaç artış gösterir. Bu nedenle hepa filtrelerin kullanımı gün geçtikçe artar. Daha çok kapalı alanlarda tercih edilen hepa filtreler, bunun dışında pek çok kullanım alanına sahiptir. Hava filtrasyonunun çok önemli olduğu hastanelerde, ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla kullanılır. Hepa filtrelerinin ilaç, gıda, kimya, kozmetik, elektronik, otomotiv alanında da kullanımı her geçen gün artış gösterir.
Bir elektrikli süpürge eğer kiri ve tozu yeterince iyi filtreleyemezse, mikroskobik büyüklükte gözle görülemeyen partiküller havada asılı kalır. Bu partiküller sonrasında eşyaların üzerine geçer. Bu yüzden elektrikli süpürgelerde filtre kullanımı oldukça önemlidir. Hepa filtre süpürge modelleri görülmeyen kirin temizlenmesine yardımcı olur. Hepa filtreli süpürge alırken dikkat etmeniz gerekenler:
Hepa filtre klima modellerinde bulunan ve ortama temiz hava dağılımı yapmakla görevli bir hava filtresi çeşididir. Herhangi bir bakteri ya da toz oluşumuna izin vermeksizin iç üniteye gelen havanın tekrar ortama aktarılmasını sağlar. Hepa filtre klima alırken zamanla çatlama riski taşıdığından MDF kasalı hepa filtre yerine alüminyum kasalı hepa filtre tercih edilmelidir. Hepa filtreler, klima nakliye ve montaj aşamasında çok kolay hasarlanarak değerini yitirebilir. Bu nedenle tel kafes korumalı hepa filtreleri tercih edebilirsiniz.
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