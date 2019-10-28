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TPRECD Kurultayı'nda meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 41. Ulusal Kurultayı, Samsun'da devam ediyor - Kurultayın yapıldığı otelde kurulan stantlarda meme kanseri ile ilgili bilgilendirme yapılıyor - Derneğin genel sekreteri Doç. Dr. Özay Özkaya: - "TPRECD olarak, 'meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır, meme onarımı ise hayata bağlar' diyoruz"

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 41. Ulusal Kurultayı, yurt içi ve yurt dışından 500'ün üzerinde plastik cerrahın katılımıyla Samsun'da devam ediyor.

Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin gerçekleştirildiği otelde kurulan stantlarda, meme kanseri ile ilgili bilgilendirme yapılıyor.

TPRECD Genel Sekreteri Doç. Dr. Özay Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en yaygın görülen kanser türü olduğuna işaret etti.

Her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanserine yakalandığına dikkati çeken Özkaya, şöyle devam etti:

"Meme kanserine yakalanılsa bile, 10 hastadan ancak birinin meme onarım şansına ulaştığı biliniyor. Özellikle geç tanı konmuş ve tamamen memesi alınmış hastalarda onarım oranları ülkemizde çok fazla düşüyor. Biz kadınlara şunu söylüyoruz; memenizde yeni kanser tanısı konsa da yıllar önce memeniz alınmış olsa da her iki durumda da bir yöntemle yeni meme yapımı mümkün, memesizlik kaderiniz değil. TPRECD olarak, 'meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır, meme onarımı ise hayata bağlar' diyoruz."

- "Erkeklerde de görülüyor"

Meme kanserinin bilinenin aksine sadece kadınlarda değil erkeklerde de görülen bir kanser türü olduğunu vurgulayan Özkaya, "Erkekler de meme kanserine yakalanabilir. Hatta erkekler yakalandıklarında tanı konma oranı kadınlara göre daha düşük olduğu için çok daha ölümcül olabiliyor. Erkeklerde meme kanseri olduğunda mamografi ve tarama yapılmadığından çok ileri aşamalarda fark ediliyor." diye konuştu.

Özkaya, rahatsızlığın erkeklerde görülme oranının kadınlara göre 100 kat daha az olduğuna dikkati çekerek, "Memede kitle, normalde olmayan bir sertlik saptandığında meme ultrasonu ve mamografi çektirerek, tanının konması hızlandırılabilir." uyarısında bulundu.

- "Stantlarımız 30 Ekim'e kadar açık"

OMÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir ise ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu anımsattı.

"İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne yaptığımız bir başvuruyla burada halka yönelik meme kanseri ve sonrasında yeniden meme yapılmasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriyoruz." diyen Demir, toplantının İl Sağlık Müdürlüğü ve OMÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nın desteğiyle düzenlendiğini anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve TPRECD'nin kurduğu stantlarda meme kanseri ile ilgili bilgilendirme yapıldığını aktaran Demir, "Halkımızı stantlarımıza bekleriz. Stantlarımız 30 Ekim'e kadar açık." ifadesini kullandı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç da meme kanserine dikkati çekmek için ekim ayına "pembe ay" dediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu ayda diğer aylarda olduğu gibi İl Sağlık Müdürlüğü olarak Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında meme kanserinin önlemesi ve kadınlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla, özellikle sahada 5 KETEM merkezimizde meme kanseri taramaları yapılmaktadır. Bu taramayı yılda iki kez kadınlarımızın yaptırmasını istiyoruz. Samsun'da 2018 yılında toplam 23 bin mamografi yapılarak 25 bin hastamıza ulaştık. Bütün gayemiz meme kanserinde erken tanı koymak ve sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşamı uzatmak. Ayrıca sağlıklı yaşam merkezlerimizde de bilgilendirme ve sağlık yönünden eğitim verilmektedir."

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