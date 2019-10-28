TPRECD Kurultayı'nda meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapılıyor

"Meme kanserine yakalanılsa bile, 10 hastadan ancak birinin meme onarım şansına ulaştığı biliniyor. Özellikle geç tanı konmuş ve tamamen memesi alınmış hastalarda onarım oranları ülkemizde çok fazla düşüyor. Biz kadınlara şunu söylüyoruz; memenizde yeni kanser tanısı konsa da yıllar önce memeniz alınmış olsa da her iki durumda da bir yöntemle yeni meme yapımı mümkün, memesizlik kaderiniz değil. TPRECD olarak, 'meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır, meme onarımı ise hayata bağlar' diyoruz."

Her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanserine yakalandığına dikkati çeken Özkaya, şöyle devam etti:

TPRECD Genel Sekreteri Doç. Dr. Özay Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en yaygın görülen kanser türü olduğuna işaret etti.

Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin gerçekleştirildiği otelde kurulan stantlarda, meme kanseri ile ilgili bilgilendirme yapılıyor.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 41. Ulusal Kurultayı, yurt içi ve yurt dışından 500'ün üzerinde plastik cerrahın katılımıyla Samsun'da devam ediyor.

- "Erkeklerde de görülüyor"

Meme kanserinin bilinenin aksine sadece kadınlarda değil erkeklerde de görülen bir kanser türü olduğunu vurgulayan Özkaya, "Erkekler de meme kanserine yakalanabilir. Hatta erkekler yakalandıklarında tanı konma oranı kadınlara göre daha düşük olduğu için çok daha ölümcül olabiliyor. Erkeklerde meme kanseri olduğunda mamografi ve tarama yapılmadığından çok ileri aşamalarda fark ediliyor." diye konuştu.

Özkaya, rahatsızlığın erkeklerde görülme oranının kadınlara göre 100 kat daha az olduğuna dikkati çekerek, "Memede kitle, normalde olmayan bir sertlik saptandığında meme ultrasonu ve mamografi çektirerek, tanının konması hızlandırılabilir." uyarısında bulundu.

- "Stantlarımız 30 Ekim'e kadar açık"

OMÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir ise ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu anımsattı.

"İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne yaptığımız bir başvuruyla burada halka yönelik meme kanseri ve sonrasında yeniden meme yapılmasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriyoruz." diyen Demir, toplantının İl Sağlık Müdürlüğü ve OMÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nın desteğiyle düzenlendiğini anlattı.