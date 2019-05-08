Trablus sakinleri çatışmalar yüzünden sıkıntıda

Trablus sakinleri başkent Trablus ve çevresinde devam eden çatışmalar dolayısıyla sıkıntılı zamanlar yaşıyor.

Libya’nın başkenti Trablus ve çevresi Nisan ayından bu yana doğudaki Libya Ulusal Ordusu (LNA) ile ülkenin Birleşmiş Milletler destekli hükümeti arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bir bölge oldu. Çatışmalar General Halife Hafter’in Trablus kontrolünü ele geçirmek için bir askeri hareketiyle başladı. Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) iki gün sonra karşılık verdi. Öncelikle Trablus’un güneyinde başlayan çatışmalarda çok sayıda kayıba ve insanların yerlerinden edilmelerine neden oldu.

GNA Saha Komutanı Abdannaser Mehoub, "Bu sert ve coğrafi olarak en önemli mücadele alanıdır. Eğer düşerse, Hafter’ın güçlerinin Trablus’un derinliklerine kolay erişimi anlamına gelir. Bu nedenle, düşman saldırılarını savurup püskürtüyoruz. Burada konuşlandırıldık ve ilerlemelerini durdurmak için çalışıoruz. Birkaç gün önce iyi savaşçıları kaybettik, ancak geri adım atmayacağız ve Trablus’a girmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre, çatışmalarda 432 kişi öldü, 2 bin 69 yaralandı ve 50 binden fazla kişi yerlerinden edildi.

Libya Başbakanı Fayez Serraj yaptığı açıklamada, karşı güçlerin geldikleri yere dönene kadar ateşkesin bir seçenek olmadığını vurgulamıştı. Haftar ise dün yaptığı açıklamada, Trablus’taki askeri operasyonların terörizm ortadan kalkana kadar devam edeceğini söyledi.

Bu arada, Libya’daki BM Destek Misyonu (UNSMIL), Pazar günü Trablus’ta ihtiyacı olanlara insani yardım sağlanması ve sivillerin hareket özgürlüğünü sağlamak amacıyla 1 haftalık ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Bir hayır kurumu müdürü Munir el-Sukni, sürekli yer değiştirmenin özellikle kutsal Ramazan ayı boyunca Trablus sakinleri için birçok soruna yol açacağını ifade etti. Sukni, "Kamp için yiyecek sağlıyoruz ve Kızılhaç ekiplerine yerlerinden edilmiş kişilere hizmet sağlamada yardımcı oluruz. Bu görev gün boyu devam ediyor" dedi. Sukni, yerlerinden edilmiş kişilerin sayısının günlük olarak arttığına dikkat çekerek, "Bu kadar yüksek sayıda insanı emmek için büyük bir baskı oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Mohamed el-Mizoghi ve ailesi, yaşadıkları bölgenin yakınındaki çatışmalardan kaçmak için güney Trablus’taki evlerini terk etti. Mizoghi, "Çatışmalar arasında iki hafta kaldık. Geceleri bile uyuyamadık. Ondan sonra çatışmalar yaklaşmaya başladı. Daha sonra güvenliğimiz için ayrılmamız söylendi" diye konuştu. Anlaşmazlığın yakında biteceği umudunu dile getiren Mizoghi, "Bu kamp mükemmel değil, ancak bu zor koşullarda bizim için hala daha iyi" dedi.

Şehirde çatışmalardan dolayı tatil edilen bazı okullar yerlerinden edilmiş insanları, barındırmak için kullanılıyor.

Hükümetin Kriz Yönetimi Komitesi Başkan Yardımcısı Othman Abduljalil’e göre, kayıtlı olan yaklaşık 55 bin yerinden edilmiş kişi var. Abduljalil, yerlerinden edilmiş kişileri barındırmak için 40 kabul merkezi ve 27 okul kullanıldığını, komitenin 11 bin yerinden edilen için ek olarak yer hazırlandığını bildirdi.

