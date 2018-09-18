Trablus'taki çatışmalar, ülke genelinde elektrik kesintisine sebep oldu

Uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyinin başkentte güvenlik için kullandığı milis güçlerinin, merkezi yönetimin emirleri dışında hareket etmesi şiddet olaylarının tırmanmasına neden olmuştu.

Trablus'taki çatışmalara yaklaşık iki hafta önce son veren ateşkes uzun sürmedi. Başkentteki Mitiga Havalimanı yolu üzerinde dün gece boyunca devam eden çatışmalar, başkentteki ana elektrik dağıtım santrallerini vurdu.

Mitiga Havalimanı söz konusu gerginliğin ardından geçen hafta roket saldırısına uğramış bu nedenle uçuşlar Misrata Havalimanına yönlendirilmişti.

UMH geçen haftadan itibaren başkentte güvenliği sağlama çalışmaları kapsamında, milislerin gücünü azaltacak önlemler almaya başladı. Bu kapsamda, UMH dün başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın güvenliğinin, "Özel Caydırıcı Güç" adlı milis gücünden alınarak, Merkezi Emniyet Güçleri'ne verildiğini açıkladı.

Libya makamları ayrıca havalimanının gelecek günlerde yeniden hizmete sunulacağını bildirdi.

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- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oldu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.