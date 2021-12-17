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Trabzon'da 100 milyon TL harcanan teleferik çürümeye bırakıldı: Dünyanın parası harcandı

17.12.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da işletmecinin sözleşmesi feshedilince 2,5 yıldır atıl durumda olan teleferik, maliyetiyle dikkat çekti. Bölgenin en uzun mesafeli teleferik projesi, ilk yıl 60 bin kişi ağırlandıktan sonra işletilemeyince dururken, söz konusu teleferiğe 2018 yılında 100 milyon TL harcandığı belirtildi. İlçe sakinlerinden Berat Kul, ''Kullanıma hazır ama senelerdir kullanılmıyor. Sonu ne olur, bilmiyoruz. Çürümeye terk edildi'' diye konuştu.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 3 bin 600 metre ile Karadeniz Bölgesi'nin en uzun mesafeli teleferik projesi, 2018 yılında hizmet vermeye başladı. İlçe belediyesi tarafından yaptırılan, 100 milyon TL maliyetli teleferik projesi, ilk yıl 60 bin kişi ağırlandıktan sonra işletilemeyince durdu. Deniz seviyesinden 531 metre koduna uzanan 2 kabinli, 55 kişi kapasiteli ve saatte 300 kişiyi taşıyacak proje, işletmecinin sözleşmesi feshedilince 2,5 yıldır atıl kaldı.

''ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ''

Teleferiğin akıbetinin merak konusu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Berat Kul, “Ben buranın yerlisiyim. Üniversiteyi de burada okuyorum. O kadar para harcandı ama çok kısa bir süre hizmet verdi. Kullanıma hazır ama senelerdir kullanılmıyor. Sonu ne olur, bilmiyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. Çürümeye terk edildi” diye konuştu.

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Mehmet Ömür de “Bu teleferik çürüyor burada. Dünyanın parası harcandı teleferiğe. Çürüdü gidiyor. Yazık günah. Açılmayacaksa kaldırsınlar" dedi.

''ÇOK BÜYÜK UMUTLARLA AÇILMIŞTI''

Yılmaz Kul ise “Çok büyük umutlarla açıldı bu teleferik. İstihdam da sağlıyordu. Gelen giden turistler de oluyordu sonra kapattılar teleferiği. Pandemi de etkiledi tabi ama sonu ne olacak, bilmiyoruz. Burada öylece duruyor” diye konuştu.

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YENİDEN AÇILMASI PLANLANIYOR

Beşikdüzü Belediyesi yetkilileri ise teleferik projesinin yeniden faaliyete geçirilmesi için planlama yapıldığını belirtti. Teleferiğin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilip, yeniden hizmete alınması için çalışma yürütülüyor.

(DHA)

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