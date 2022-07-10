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Trabzon'da baba ve oğlunun talihsiz ölümü! Kestikleri ağaç sonları oldu

10.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, kestikleri ağacın altında kalan baba Yusuf Yılmaz (72) ve oğlu Sezgin Yılmaz (48) can verdi. Kesim sırasında kök kısmının devrilmesiyle ağacın altında kalan baba-oğul, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'da baba ve oğlunun talihsiz ölümü! Kestikleri ağaç sonları oldu

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen acı olayda arazide kestikleri ağacın altında kalan Yusuf Yılmaz (72) ve oğlu Sezgin Yılmaz (48), ağır yaralı kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KESTİKLERİ AĞACIN ALTINDA KALIP CAN VERDİLER

Olay, saat 15.30 sıralarında, ilçeye bağlı Üzümözü Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli tarım işçisi Yusuf Yılmaz ve oğlu Sezgin Yılmaz, kışlık odun ihtiyaçları için yamaç arazilerinde, daha önce etkili olan rüzgar nedeniyle devrilmek üzere olan ağacı kesmek istedi. Kesim sırasında kök kısmının devrilmesiyle ağacın altında kalan baba ve oğlu, ağır yaralandı.

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Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan baba-oğul, kaldırıldığı Şalpazarı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)

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Trabzon
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