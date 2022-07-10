Trabzon'da baba ve oğlunun talihsiz ölümü! Kestikleri ağaç sonları oldu

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen acı olayda arazide kestikleri ağacın altında kalan Yusuf Yılmaz (72) ve oğlu Sezgin Yılmaz (48), ağır yaralı kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KESTİKLERİ AĞACIN ALTINDA KALIP CAN VERDİLER

Olay, saat 15.30 sıralarında, ilçeye bağlı Üzümözü Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli tarım işçisi Yusuf Yılmaz ve oğlu Sezgin Yılmaz, kışlık odun ihtiyaçları için yamaç arazilerinde, daha önce etkili olan rüzgar nedeniyle devrilmek üzere olan ağacı kesmek istedi. Kesim sırasında kök kısmının devrilmesiyle ağacın altında kalan baba ve oğlu, ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan baba-oğul, kaldırıldığı Şalpazarı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)

