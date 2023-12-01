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  4. Trabzon'da fabrika yangını! Fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

Trabzon'da fabrika yangını! Fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

01.12.2023 14:16 | Son Güncelleme:
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Trabzon'da bir balık fabrikasında yangın çıktı. Dumanların göğü kapladığı yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Trabzon'da fabrika yangını! Fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir balık fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada çıkan yangının dumanı kilometrelerce uzaktan görünürken, yangın söndürme çalışmaları için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı gönderildi.

(İHA)

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