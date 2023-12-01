Trabzon'da fabrika yangını! Fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir balık fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada çıkan yangının dumanı kilometrelerce uzaktan görünürken, yangın söndürme çalışmaları için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı gönderildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.