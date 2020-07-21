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Trabzon'da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 19:25 | Son Güncelleme

Trabzon Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Trabzon'da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

İlçenin Yeniköy Mahallesi'nden Kaldırım Yaylası'na giden Musa Kum idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kayıktaş mevkisinde 150 metre uçuruma yuvarlandı.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ 50 METRE UZAKLIKTA ÖLÜ BULUNDU

Otomobilde bulunan sürücü Musa Kum’un eşi Fatma Kum (70), olay yerinden 50 metre uzaklıkta AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada ölü bulundu.

Kazada yaralanan sürücü Kum, gelini Hacere Kum, Elif Kum, Nezaket Erdoğan ve 6 aylık bebek İlayda Kum, 112 Acil Servis ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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