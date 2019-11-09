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Trabzon Havalimanı'ndan 10 ayda 3 milyon 265 bin yolcu seyahat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:21 | Son Güncelleme

Dış hat uçuşu yapan yolcu sayısı geçen yıla oranla yüzde 47 arttı

Trabzon Havalimanı'ndan bu yılın ocak-ekim döneminde 3 milyon 265 bin 882 yolcu seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın 10 aylık döneminde Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüşle 2 milyon 883 bin 82 oldu.

Dış hat uçuşu yapan yolcu sayısı ise geçen yıla oranla yüzde 47 artışla 382 bin 740 kişiye ulaştı. Havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı yüzde 7 düşüşle, 3 milyon 265 bin 882 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde, havalimanında iç hatlardan iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 18 bin 328, dış hatlarda sefer yapan uçak sayısı ise yüzde 32 artışla 4 bin 65 oldu.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiği de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 32 bin 386 ton olarak gerçekleşti.

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