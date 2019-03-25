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"Trabzon için büyük hayallerimiz var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 22:22 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Çabalar 16 yılda Trabzon'un milli gelirini 1,8 milyar liradan 24 milyar liraya çıkardı. Büyüme ve istihdam odaklı politikalarımız refah artışı olarak ilimize döndü. Bizim Trabzon için yapacak çok işimiz var, Trabzon için büyük hayallerimiz var" - "İlimize Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruyoruz. Öğrencilerimiz burada robotik, siber güvenlik, tasarım ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda eğitim alıp, projeler geliştirecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'a kazandırılan yatırımlara işaret ederek, "İşte tüm bu çabalar 16 yılda Trabzon'un milli gelirini 1,8 milyar liradan 24 milyar liraya çıkardı. Büyüme ve istihdam odaklı politikalarımız refah artışı olarak ilimize döndü. Bizim Trabzon için yapacak çok işimiz var, Trabzon için büyük hayallerimiz var." dedi.

Bakan Varank, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca bir otelde düzenlenen, iş adamı ve sanayicilerin katıldığı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 16 yıllık sürede Trabzon'a 28 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını, sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa çok alanda güç bir altyapı kurduklarını söyledi.

Daha çok üretim için yükleri hafiflettiklerine işaret eden Varank, "Sosyal Güvenlik Kurumu teşviklerimizden 54 bin iş yeri faydalandı. Devletimizin kasasından 1,2 milyar lira ödedik. Sayın Cumhurbaşkanımız istihdamla ilgili çok güzel müjdeler verdi. Aralık 2020’ye kadar işe alınacak her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek." diye konuştu.

Bakan Varank, konu istihdam olduğunda tüm imkanları seferber ettiklerine dikkati çekerek, AK Parti iktidarının özel sektörün yatırım ve üretim kararlarını desteklediğini, Trabzon'da özel sektörün 3,7 milyar liralık sabit sermaye yatırımını teşvik ettiklerini belirtti.

Bu sayede 11 bin yeni istihdam oluştuğunu, KOSGEB'in de 5 binin üzerinde KOBİ'yi desteklediğini anlatan Varank, 10 bin kişiye girişimcilik eğitimi verildiğini, bunun yanında Ar-Ge ve Tasarım Merkezi desteklerinin de sağlandığını vurguladı.

Bakan Varank, Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresinin 181 milyon liralık yatırımı Trabzon'a kazandırdığına işaret ederek, "İşte tüm bu çabalar 16 yılda Trabzon'un milli gelirini 1,8 milyar liradan 24 milyar liraya çıkardı. Büyüme ve istihdam odaklı politikalarımız refah artışı olarak ilimize döndü. Bizim Trabzon için yapacak çok işimiz var, Trabzon için büyük hayallerimiz var." ifadesini kullandı.

- "Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruyoruz"

Trabzon'u, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na aldıklarını anımsatan Varank, bu sayede üretim, istihdam, teknoloji geliştirme ve mesleki eğitim alanlarındaki projeleri çok daha yoğun bir biçimde destekleyeceklerini aktardı.

Çocuklara yönelik bilim ve teknolojik farkındalığın geliştirilmesinin önemine değinen Varank, "Trabzonlu evlatlarımızın bu bilince sahip olmasını, üretkenliklerini keşfetmelerini istiyoruz. Bu amaçla ilimize Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruyoruz. Öğrencilerimiz burada robotik, siber güvenlik, tasarım ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda eğitim alıp, projeler geliştirecek. İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi de Trabzon için önemli bir proje. Merkezin kurulmasına yönelik çabalar hala devam ediyor." diye konuştu.

-"Trabzon'un lokomotiflik görevi var"

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine işaret eden Bakan Varank, Trabzon'un bugüne kadar kendine yakışanı yaptığını, her zaman vefasını gösterdiğini söyledi.

Bu seçimde de Trabzon'un desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"Trabzon’un bir lokomotiflik görevi var. O yüzden bu seçimde her zamankinden daha büyük bir desteği biz Trabzon’dan bekliyoruz ki arkasından da diğer şehirleri sürüklesin getirsin. AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Zorluoğlu'nu sizler çok iyi tanıyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda Van'daydım. Onun yaptığı çalışmalardan orada nasıl övgüyle bahsedildiğine şahit oldum. Rabbim ona şimdi kendi doğduğu topraklara hizmet etme fırsatını sunacak. Tecrübesiyle birikimiyle Trabzon’a büyük hizmetler kazandıracağına ben yürekten inanıyorum ama tabi sadece büyükşehirle bu hizmet yarışında menzile ulaşamayız. 18 ilçemizin tamamında tam bir uyumu yakalamamız lazım. O yüzden 31 Mart’ta biz Trabzon’dan 19’da 19 bekliyoruz. Bu şehrin ruhuna bu yakışır."

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank toplantı Trabzon

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