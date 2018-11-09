"Trabzon-KKTC direkt uçak seferleri başlatılmalı"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Trabzon-KKTC direkt uçak seferleri yeniden başlatılmalı. Bu hepimizin ortak dileğidir." dedi.

Hacısalihoğlu, beraberinde TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren ve yönetim kurulu üyeleriyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden'i ziyaret etti.

Başkonsolos Erden ile bir süre sohbet eden Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, KKTC'ye heyet olarak geçtiğimiz yıllarda ziyarette bulunduklarını söyledi.

Hacısalihoğlu, KKTC ile yakın ilişkilerin bundan sonra da devam etmesini dilediklerini belirterek, "Trabzon- KKTC direkt uçak seferleri bir süre öncesine kadar karşılıklı yapılıyordu. Trabzon-KKTC direkt uçak seferleri yeniden başlatılmalı. Bu hepimizin ortak dileğidir." dedi.

- "Direkt uçak seferleri turizm hareketini artıracaktır"

Erden ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorumlu oldukları bölgedeki insanlara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Erden, Trabzon-KKTC direkt uçak seferlerinin karşılıklı ziyaretçi sayısını ve turizm hareketini artıracağını kaydetti.

