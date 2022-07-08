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Trabzon, Konya ve Antalya bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saat bilgisi

08.07.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala birçok Müslüman vatandaşa bayram heyecanı sardı. Kurban Bayramı sabahında cemaat ile bayram namazı kılınacak. Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saatleri de bu illerde yaşayan veya bu illerde namaz kılacak olan vatandaşlar tarafından merak edildi. 2022 Diyanet’in açıklamasında tüm illere göre bayram namazı saatleri belli oldu. Peki Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saatleri kaçta? İşte bayram namazı saatleri...

Trabzon, Konya ve Antalya bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saat bilgisi

Trabzon, Konya ve Antalya illerinde Kurban Bayramı sabahında namaz kılacak olan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmaya devam ediyor. 9 Temmuz Cumartesi sabahı kılınacak olan bayram namazı, camilerde vatandaşlarla beraber kılınacak. Trabzon, Konya ve Antalya illerinde yaşayan ve diğer tüm illerdeki vatandaşlar, yaşadıkları şehirlere göre bayram namazı saatlerini sorgulamaya devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı! İşte Trabzon, Konya ve Antalya kurban bayramı namazı saatleri…

Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Trabzon, Konya ve Antalya'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Trabzon'da bayram namazı sabah saat 05:33, Konya'da 06:09 ve Antalya'da ise 06:18'de kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 18 Mart 2022 Cuma

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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