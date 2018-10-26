'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 557'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, 58 yıldır 26 Ekim tarihinde kutlanan fetih tarihinin yanlış olduğunu, asıl tarihin ise 15 Ağustos olduğunu söyledi. Kutlama tarihinin değişeceğini duyuran Kınalı, "Bu nedenle bundan sonraki fetih kutlamaları 15 Ağustos tarihinde tertip edilecektir" dedi. Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılan Trabzon'un fetih tarihi, 1960'lı yılların başında 26 Ekim 1461 olarak kabul edildi ve o günden bu yana kentte her 26 Ekim'de resmi törenler düzenlenip, kutlamalar yapıldı. Trabzon'un fethinin 557'nci yıl dönümü bugün Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Bir toplantı için il dışında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise törende yer almadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Kentte kutlamalara başlanırken, fetih tarihi konusundaki tartışma yine gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada yoğun süren tartışmalarda, 'Fetih var, tarih yok' yorumları yapıldı. BELEDİYE BAŞKANI DA AÇIKLAMIŞTI



Kentin fethedildiği tarihe ilişkin geçen yıl açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihçilerle yapılan değerlendirmelerde Trabzon'un fethinin 26 Ekim değil, 15 Ağustos olduğuna karar verildiğini belirtip, kutlamaların da bu tarihe alınması için girişimde bulunacaklarını belirtmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kenan İnan da fetih tarihi detaylı incelenmediği için 15 Ağustos yerine 26 Ekim'de kutlama yapıldığını öne sürmüştü. SON KUTLAMA



Bu yılki kutlama töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, fethin 58 yıldır yanlış tarihte kutlandığını ve gelecek yıl ise kutlamaların 15 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu. Kınalı, şunları söyledi: