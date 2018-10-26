HABER

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

Trabzon'da 58 yıldır kutlamaların yapıldığı fetih tarihi değişiyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı gelecek yıl kutlamaların 15 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 557'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, 58 yıldır 26 Ekim tarihinde kutlanan fetih tarihinin yanlış olduğunu, asıl tarihin ise 15 Ağustos olduğunu söyledi. Kutlama tarihinin değişeceğini duyuran Kınalı, "Bu nedenle bundan sonraki fetih kutlamaları 15 Ağustos tarihinde tertip edilecektir" dedi.

Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılan Trabzon'un fetih tarihi, 1960'lı yılların başında 26 Ekim 1461 olarak kabul edildi ve o günden bu yana kentte her 26 Ekim'de resmi törenler düzenlenip, kutlamalar yapıldı. Trabzon'un fethinin 557'nci yıl dönümü bugün Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Bir toplantı için il dışında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise törende yer almadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kentte kutlamalara başlanırken, fetih tarihi konusundaki tartışma yine gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada yoğun süren tartışmalarda, 'Fetih var, tarih yok' yorumları yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANI DA AÇIKLAMIŞTI

Kentin fethedildiği tarihe ilişkin geçen yıl açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihçilerle yapılan değerlendirmelerde Trabzon'un fethinin 26 Ekim değil, 15 Ağustos olduğuna karar verildiğini belirtip, kutlamaların da bu tarihe alınması için girişimde bulunacaklarını belirtmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kenan İnan da fetih tarihi detaylı incelenmediği için 15 Ağustos yerine 26 Ekim'de kutlama yapıldığını öne sürmüştü.

SON KUTLAMA

Bu yılki kutlama töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, fethin 58 yıldır yanlış tarihte kutlandığını ve gelecek yıl ise kutlamaların 15 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu. Kınalı, şunları söyledi:

"Fetih tarihinin 26 Ekim olduğu kabul edilerek, kutlamalar yıllarca bu tarihte yapılmıştır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapan tarihçilerimiz, Trabzon'umuzun gerçek fetih tarihinin 15 Ağustos olduğunu ortaya koymuştur. Büyükşehir Belediyemiz bu konunun tespiti için tarihçileri bir araya getirerek, 11 Ekim 2017 tarihinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlediği sempozyumda, bu incelemelerin ortaya koyulmasını tebliğ etmiş ve tarihi komisyon raporunda Trabzon'un 1461 fetih tarihini 15 Ağustos olarak beyan etmiş ve kararlaştırmıştır. Bu nedenle bundan sonraki fetih kutlamaları 15 Ağustos tarihinde tertip edilecektir. Bu yıl son kez 26 Ekim'de fetih kutlaması yapılmaktadır."

UZMANDAN AÇIKLAMA

KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve Fatih Sultan Mehmet dönemi üzerine doktorasını yapan Prof. Dr. Kenan İnan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentte her yıl 26 Ekim'de kutlanan fetih tarihinin yanlış olduğunu öne sürüp, gerçek tarihin 15 Ağustos olduğunu belirtmişti. Prof. Dr. Kenan İnan, Türk Tarih Kurumu'nca 1943 yılında ilk baskısı yapılan İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya ait kitapta yer alan ve 26 Ekim 1461'i gösteren fetih tarihinin kafaları karıştırdığına dikkat çekerek, asıl tarihin 15 Ağustos olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: DHA

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Ankara'da bedeli askerlik yapanlar yemin edip, terhis olduAnkara'da bedeli askerlik yapanlar yemin edip, terhis oldu
Su altında Türk bayrağı açtılarSu altında Türk bayrağı açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon trabzonun fethi ne zaman trabzonun fethi

En Çok Okunan Haberler

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığından başka birşey değil
sene 1461 den bahsediliyo.Dikkatini cekerim
TRABZONMU ŞAŞIRDIKMI TABİKİDE HAYIR.. :-)
58 yıl önce o tarihi belirleyen şahsiyet kesin öğleden sonra bu tarihi söylemiştir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Fatih Portakal tepki göstermişti! Açıklama geldi

Fatih Portakal tepki göstermişti! Açıklama geldi

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

Kabinenin Twitter ve Instagram karnesi

Kabinenin Twitter ve Instagram karnesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.