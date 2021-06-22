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  4. Trabzon’un küçük İstanbul’u! Tabelayı gören kendini İstanbul'da sanıyor

Trabzon’un küçük İstanbul’u! Tabelayı gören kendini İstanbul'da sanıyor

22.06.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Of ilçesindeki mahalle tabelalarını görenler kendilerini İstanbul'da sanıyor. Of'tan yıllar önce İstanbul'a göç etmek zorunda kalan yöre halkı, tatillerde geldikleri memleketlerindeki mahallelerine İstanbul'daki yaşadıkları semtlerin isimlerini verirken, bu durum yöreye ilk kez gelenlerin dikkatini çekiyor.

Trabzon’un küçük İstanbul’u! Tabelayı gören kendini İstanbul'da sanıyor

Trabzon Of ilçesinin Bölümlü mahallesinin giriş kısmına yerleştirilen mahalle isimlerinin yer aldığı tabelayı gören vatandaşlar bir anda kendilerini İstanbul’da sanıyor. Tabelada, 'Emirgan, Taksim, Aksaray, Mithatpaşa, Yıldız, Beylerbeyi, Fatih, Kartal“ gibi İstanbul’un semt isimleri yazması görenleri şaşırtıyor.

Trabzon'un nüfus bakımından ikinci büyük mahallesi olan Bölümlü'nün küme evlerine, İstanbul'un semt isimleri verilmesi dikkat çekiyor. Daha önce belde belediyesi olan ama Trabzon'un büyükşehir olması ile bir mahalle statüsüne kavuşan Bölümlü'deki isimlerin belediye döneminden kalma olduğu belirtiliyor.

GELEN, İSTANBUL'U GÖRÜYOR GİBİ OLUYOR

Mahalle sakinlerinden Ali Yasin Altuncu, İstanbul'daki semt isimlerinin uzun süre önce mahallerine verildiğini belirterek “Mesela Emirgan'ın ismini İstanbul Emirgan semtinde cami imamlığı yapan kişi vermiş. Dolayısıyla İstanbul’da yaşayanlar hangi semtlerde ilişiği varsa kendi oturduğu mahalleye o ismi verdi. Buraya gelenler karşılarında adeta İstanbul’u görüyor gibi oluyor. Bu isimlerin burada 1969 yılından beri var olduğunu biliyorum” dedi.

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Dursun Ali Bayalan da tabelaları görenlerin mahallelerine “Küçük İstanbul” dediğini belirterek “Bölümlü Mahallemiz Trabzon’un en büyük köylerindendi. Bu köy 9 muhtarlık idi, şimdi küme evleri oldu. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra bunlar değişti. Dolayısıyla muhtarlıkta tek oldu. Buradan İstanbul’a gidenler oraların semt isimlerini yaşadıkları yerlere verdiler. Çok uzun süreden beri yani 30 yıldan fazla bu isimler burada mevcut. Yabancılar isimleri görünce şaşırıyorlar. Görenler 'küçük İstanbul' diyor” ifadelerini kullandı.

Çevre sakinlerinden Ayşe Keleş ise “Bu isimler yaklaşık 40-45 yıl önce kondu. Daha önce farklı isimlerle anılan yerler artık Aksaray, Kartal, Taksim gibi isimlerle anılmaya başlandı. Zaten burada yaşayanların çoğu İstanbul’da. Çoğu koyulan isimlerden memnun” diye konuştu.

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(İHA)

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