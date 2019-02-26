Trabzon’da FETÖ Operasyonu: 4 gözaltı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün hücre evi yapılanması ve firari şahısların yakalanmasına yönelik Akçaabat ilçesinde iki farklı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda örgüt içerisinde aynı zamanda hepsi Bylock kullanıcısı olan bölge talebe mesulü D.A.Y., E.Y. isimli ev hanımı, esnaf mütevelli heyeti ilçe sorumlusu O.E. ve özel yurt müdürü S.E. olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor.

