Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatı olduğu iddia edilen bir kişinin evine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlı, Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin evinde yapılan aramada, 11 adet 1 dolar, örgütün yayın organlarına ait dergi ve gazeteler, 19 DVD, 67 CD, 4 cep telefonu, 1 notebook, 1 hafıza kartı ve 18 video kasedi ele geçirildi.

Öte yandan, sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

