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Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan iki hücre evine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince yürütülen koordineli çalışmalarda Akçaabat ilçesinde örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan iki hücre evi tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan aranan 2'si kadın 3 zanlı yakalandı.

E.G. adlı kadının Artvin'deki adli makamlarca arandığı, faaliyet yürüttüğü Trabzon'da "bölge talebe mesulü", Artvin'de de "mütevelli heyeti"nde olduğu, kapatılan okulda öğretmenlik yapan İ.A'nın ise Akçaabat Sulh Ceza Hakimliğince arandığı belirlendi.

Çorum'daki adli makamlarca aranan N.H. adlı kadının "bölge talebe mesulü" ve kapatılan örgüte ait şirketin çalışanı olduğu, ByLock kullandığı tespit edildi.

Evlerde yapılan aramada 14 bin 275 lira, 400 dolar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Trabzon

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