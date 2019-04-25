Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), çocuklar için "Kılçık Mahallesi"ni beğeniye sunacak.
Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği "Kılçık Mahallesi"nde, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.
Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru Fatih Yarşı, kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Muharrem Boran ve müziği Kemal Günüç'e ait.
Oyun, bugün ve yarın saat 11.00 ile 13.00'te Haluk Ongan Sahnesi'nde minik izleyicileriyle buluşacak.
- "1984-Büyük Gözaltı"
Yönetmenliğini Rutkay Aziz'in yaptığı "1984-Büyük Gözaltı" adlı oyun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 1 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da sahnelenecek.
- Fotoğraf sergisi
Salih Zeki Nohut'un "Işığa Çağrı" adlı ikinci kişisel fotoğraf sergisi, yarın saat 17.30'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak. Sergi, 6 Mayıs'a kadar gezilebilecek.
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