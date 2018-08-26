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Trabzon'da lise öğrencisi derede boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 22:51 | Son Güncelleme

Trabzon'da lise öğrencisi derede boğuldu

Trabzon'un Maçka ilçesinde, dereye giren lise öğrencisi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisi Yunus Emre Ergün, Yaylabaşı Mahallesi mevkisinde serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan Ergün'ün cesedi, Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Dere maçka Trabzon

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