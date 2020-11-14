Trabzon’da meydana gelen kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Trabzon’da bugün meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.

Kaza, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi yeni Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Duygu Köse (28) kullandığı 34 LU 6872 plakalı Mercedes marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada, araç sürücüsü Duygu Köse olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Yağız Egemen Köse (8) ve Songül Düzgün (25) Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Hayrünisa Düzgün (6) ve Uras Batin Köse (2) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



