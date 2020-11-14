HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon’da meydana gelen kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Trabzon’da meydana gelen kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

14.11.2020 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trabzon’da meydana gelen kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Trabzon’da bugün meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.Kaza, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi yeni Sahil yolunda meydana geldi.

Trabzon’da bugün meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.
Kaza, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi yeni Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Duygu Köse (28) kullandığı 34 LU 6872 plakalı Mercedes marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada, araç sürücüsü Duygu Köse olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Yağız Egemen Köse (8) ve Songül Düzgün (25) Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Hayrünisa Düzgün (6) ve Uras Batin Köse (2) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon’da meydana gelen kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Trabzon'da feci kaza: Ölü ve yaralılar varTrabzon'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

İstanbul depremi en çok oraları vuracak: Başkanlardan açıklama

İstanbul depremi en çok oraları vuracak: Başkanlardan açıklama

Her hareketi olay! Bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti

Her hareketi olay! Bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Koronavirüsü hiçe sayıp eğlenirken yakalanan 68 kişiye 214 bin lira ceza

Dudak uçuklatan ceza! Virüsü hiçe sayıp eğlenirken yakalandılar

'Berberler pazar günü çalışmaz' kararını yargıya taşıdı! Hem kararı hem cezayı iptal ettirdi

Berberler için emsal niteliği taşıyor! Hem karar hem ceza iptal edildi

Trabzon'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Trabzon'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Tepki çeken ilan: Koronavirüs hastası için refakatçi aranıyor

Tepki çeken ilan: Koronavirüs hastası için refakatçi aranıyor

Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

Şişli'de dede ile torununa saldırıda yeni görüntüler! Silahlar sepetle geldi

Şişli'deki silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı! Silahlar sepetle geldi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.