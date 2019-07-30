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Trabzon'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 00:47 | Son Güncelleme

Trabzon'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun yönüne giden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 M 0978 plakalı minibüs, Dürpınar Mahallesi mevkisinde kavşaktan dönmeye çalışan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 US 521 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Adacık Mahalle Muhtarı Mustafa Fındıkçı, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan minibüste bulunanların ilçede yapılan bir düğünden döndükleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adacık Mahalle Muhtarı Mustafa Fındıkçı Kaza Trabzon

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