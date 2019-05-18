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Trabzon'da şehit askerler için hüzünlü tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

BAYBURT-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında, derede akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK)  timindeki Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez (32) ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için Trabzon’da tören düzenlendi.

Trabzon'da şehit askerler için hüzünlü tören

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM-Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- BAYBURT-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında, derede akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez (32) ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için Trabzon’da tören düzenlendi.
Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarını sürdüren JAK timindeki Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde Solaklı deresinde akıntıya kapıldı. Kaybolan iki asker için arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 700 metre ileride bulunarak sudan çıkarılan Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, tüm müdahalelere karşın şehit oldu.
TÖREN DÜZENLENDİ
Şehit askerler için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda bugün tören düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile asker ve polisler katıldı. Törende, şehit askerlerin görev yaptığı timdeki 9 asker de hazır bulundu. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, JAK Timi’nde görevli askerlere sarılarak başsağlığı diledi.
MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR
Saygı duruşu ile başlayan törende şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. Törenin ardından şehit askerlerin cenazeleri, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Cenazeler, memleketlerine gönderilmek üzere Trabzon Havalimanı’na götürüldü.
Şehit askerlerden evli ve 1 çocuk babası Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez’in cenazesi Gaziantep’e, evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın cenazesi ise Çorum’a gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da şehit askerler için hüzünlü törenTrabzon'da şehit askerler için hüzünlü törenTrabzon'da şehit askerler için hüzünlü törenTrabzon'da şehit askerler için hüzünlü tören

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