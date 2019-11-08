Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında işitme engelli bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda bulunan 61 K 8205 plakalı kamyon, aynı iş yerinde çalışan M.K tarafından bulunduğu yerden geri çıkarıldığı sırada kaldırımda yürüyen Abdürrahim Uzuncan'a (80) çarptı.

Yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

