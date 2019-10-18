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Trabzon’daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 13:17 | Son Güncelleme

Trabzon’da ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla artış gösterdi.

Trabzon’daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında artış

Trabzon’da ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla artış gösterdi. Geçen yıl üzere ören ve müzelere ziyaretçi sayısı 880 bin olurken bu yılın 9 aylık döneminde ziyaretçi sayısı 943 bin rakamına ulaştı.
En fazla ziyaretçi sayısı Atatürk Köşkü’ne olurken, geçen yıl 293 bin 238 olan ziyaretçi sayısı, bu yılın 9 aylık döneminde 368 bin 908 olarak gerçekleşti.
En az ziyaretçi sayısı ise bu yılın 9 aylık döneminde 4 bin 200 rakamıyla İpekyolu Mezesine olurken diğer ören yerleri ve müzelere şu şekilde oldu:
“Trabzon Şehir Müzesi geçen yıl 37 bin 858, bu yılın 9 aylık döneminde 50 bin 990. Atatürk Köşkü’nü geçen yıl 293 bin 238, bu yılın 9 aylık döneminde 368 bin 908. Çal Mağarasını geçen yıl 152 bin 350, bu yılın 9 aylık döneminde 149 bin 338 kişi, Trabzon Tarih Müzesini geçen yıl 66 bin, bu yılın 9 aylık döneminde 30 bin. Kanuni Evini geçen yıl 26 bin 520 bu yılın 9 aylık döneminde 16 bin 320, Ayasofya Camisi’ni bu yıl 121 bin 650, İpekyolu Müzesini geçen yıl bin 2 bin 330 bu yılın 9 aylık döneminde 4 bin 200, Küçük Ayvasıl Kilisesi’ni geçen yıl 5 bin 890, bu yılın 9 aylık döneminde 6 bin 715 kişi ziyaret etti.”
Geçen sene bu yerleri 880 bin kişi ziyaret ederken bu yılın 9 aylık döneminde ise bu rakam 943 bin rakamına ulaştı.
Öte yandan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi’nde devam eden restorasyon çalışmasına rağmen turist yoğunluğu dikkat çekti.

Trabzon’daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında artış

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