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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

29.03.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşusu ve aktivasyonun ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve rondo koşusuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığını atlatan Slovak futbolcu Marek Hamsik de antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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