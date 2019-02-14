Trabzonsporlu Rodallega parasının peşinde

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki yabancı futbolcuların hedef alındığı "icra tebligatı" dolandırıcılığıyla banka hesabından 2,5 milyon lira çekilmeye çalışılan Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, icra dairesi kasasında bekletilen ve 44 gündür iade edilmeyen bu paranın tarafına iadesini istiyor. Rodallega'nın avukatları Emin Özkurt ve Mikail Hasbek, paranın iade işlemleri için geldikleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Avukat Mikail Hasbek, müvekkili Rodallega'nın tebligat dolandırıcılığıyla 2,5 milyon lirasını kaybedecek duruma geldiğini belirterek, icra takibi yapılmış gibi gösterilip doğru olmayan adrese tebligat gönderildiğini, habersiz tebligatla ilgili itiraz olmadığı için takibin kesinleştiğini ve duruma çabucak el koymaları nedeniyle söz konusu paranın dolandırıcılar tarafından alınamadığını hatırlattı. - "Rodallega, rahatsız ve mutsuz" Olayın organize bir suç örgütü kapsamında değerlendirilebilecek bir suç olduğunun ortaya çıktığını ve bununla ilgili soruşturma yürütüldüğünü de kaydeden Hasbek, "Müvekkilim Rodallega, bugüne kadar halen parasına kavuşmuş değil. Hukuk demek, haklıya hakkını vermek demektir. Rodallega, parasına kavuşamadığı için rahatsız ve mutsuz. Bu durum belki futboluna da yansıyordur. Maddi varlığını koruma durumu önemli. Kapısında, 'kimseyle görüşülmez' diye ibare bulunan hakimlerimiz var. 44 gündür para iade edilmez mi?" diye konuştu.

Rodallega'nın avukatlarından Emin Özkurt ise, dolandırıcılık işlemlerini hukuki adımlarla engellediklerini ve 2,5 milyon liranın icra kasasında tutulmasını temin ettiklerini anlatarak, "Ancak müvekkilimin parası iade edilmemiştir ve mağduriyet devam etmektedir. Paranın iadesiyle ilgili 44 gündür mesafe kat edilmemesi maalesef yargıya olan güveni sarsmaktadır. Herhangi bir hırsızın çaldığı altınlar, hırsız yakalandıktan sonra sahibine hemen nasıl iade ediliyorsa, bu paranın da iade edilmesi gerekir." dedi. - "Benzer durumda olan bir çok futbolcu var" Futbolcunun mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini, sürecin arafta bırakılıp kendilerine herhangi bir açıklama yapılmamasının yargıya olan güvenlerini sarstığını kaydeden Özkurt, "İlgili karar için uygun bir zemin var. Benzer durumda olan birçok futbolcu olduğunu biliyoruz. Gereken hızda karar verilmeli ve Hugo Rodallega'nın mağduriyeti giderilerek, bu dosya üzerinden dolandırıcılık oluşumlarına çok net mesaj verilmeli." ifadesini kullandı.

Avukat Özkurt, dolandırıcıların Hugo Rodallega'nın eviymiş gibi tebligat yolladıkları adreste bir komiserin oğlunun oturduğunun da belirlendiğini ve bunun, olayın ilginçliklerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi. - Ne olmuştu? Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, Türkiye'deki yabancı futbolcuların hedef alındığı "icra tebligatı" dolandırıcılığıyla banka hesabından 2,5 milyon lira çekilmeye çalışıldığı gerekçesiyle, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, 10 Ocak'ta adliyeye gelerek ifade vermişti. Adliye önünde futbolcunun avukatlarınca yapılan açıklamada, "son günlerde Türkiye'deki yabancı futbolcuların mal varlıklarını ve banka hesaplarını hedef alan bir dolandırıcılık girişimi yaşandığı, Rodallega'ya karşı birtakım kişilerce 2 milyon 500 bin lira tutarında icra takibi başlatıldığı, Rodallega'nın hakkında icra takibi başlatan kişileri hiçbir şekilde tanımadığı, tebligatın, oyuncunun hiç ikamet etmediği bir adrese yapıldığı, bu adresin yanında bulunan bir kuaföre tebliğ edilmek suretiyle usulsüz bir şekilde kesinleştirildiği, haciz ihbarnamesi gönderilen ilgili banka şubesinin parayı aktarmadan önce Rodallega'yı bilgilendirme gereği duymadığı, yapılan bu hukuka aykırı işlemler neticesinde banka hesabındaki parasına haciz konulduğu ve söz konusu miktarın banka hesaplarından boşaltıldığı" dile getirilmişti.