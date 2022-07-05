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Trabzonspor'un Slovenya kampı

05.07.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Abdullah Avcı: - "Şu anda transferde bir sağ stoper kadroya katma düşüncemiz var"

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 14 günlük 1. etap yurt dışı kampı çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki sahada basına açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Futbolcular, 6 dakikalık yürüme mesafesindeki sahada toplandıktan sonra günün ikinci çalışmasını yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularla antrenman öncesi kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Antrenmana kampta yer alan oyunculardan sakatlığı bulunan Serkan Asan katılmadı. Stefano Denswil ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Serin havada gerçekleşen antrenmanın son bölümünde hafif yağmur yağdı.

- 20 futbolcu kadroda yer alıyor

Trabzonspor'un açıklanan 29 futbolculuk kamp kadrosundan şu ana dek 20 oyuncu kampa katıldı.

Bordo-mavililerde milli oyuncular Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz'ün 7 Temmuz'da, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Jean Evrard Kouassi, Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis'in 9 Temmuz'da, Andreas Cornelius'un 11 Temmuz'da kampa katılacakları belirtildi.

- Avcı, basın mensuplarıyla sohbet etti

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Avcı, yeni sezonun herkese hayırlı olması dileğinde bulunduktan sonra, kamp yapılan tesiste şartların iyi olduğunu ve beğendiğini belirtti.

Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Avcı, "Şu anda transferde bir sağ stoperi kadroya katma düşüncemiz var. Daha sonra ilerleyen günlerdeki duruma göre karar vereceğiz." dedi.

Avcı, basın mensuplarının '30 Temmuz'da İstanbul'da Süper Kupa karşılaşması oynayacaksınız. İlk hafta da İstanbulspor deplasmanı var. Takım İstanbul'da kalabilir mi?' şeklindeki sözü üzerine, esprili şekilde, "Kupayı alıp şehre dönmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

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