Trabzonspor'un Slovenya kampı

Yeni sezon hazırlıklarını kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, sabah kondisyon salonunda çalışan bordo-mavililer, akşam ise Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde basına kapalı olarak antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlığı süren Serkan Asan ile Stefano Denswil'in katılmadığı bildirildi.
-Cornelius ile kadro tamamlandı
Danimarkalı golcü oyuncu Andreas Cornelius, takımın kampına katıldığı belirtildi.
Bordo-mavililerin 30 kişilik futbolcu kadrosu kampın 8. gününde Cornelius'un gelmesiyle tamamlandı. Golcü futbolcunun antrenmanda takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi.
Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.