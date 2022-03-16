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Trafiğe çıkanları ilgilendiriyor! Dikkat: 31 Mart'a kadar...

16.03.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köprü ve otoyollarda OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) devrinin sonuna geliniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre 31 Mart itibarıyla Otomatik Geçiş Sistemi OGS sona erecek. Bunun yerini HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) alacak.

Trafiğe çıkanları ilgilendiriyor! Dikkat: 31 Mart'a kadar...

OGS Otomatik Geçiş Sistemi yerine HGS'ye geliyor. Hızlı Geçiş Sistemi 31 Mart itibarıyla köprü ve otoyollarda kullanılacak. Şoförleri ilgilendiren OGS iptali durumunda Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü vatandaşların neler yapması gerektiğini aktardı.

SON TARİH 31 MART

KGM tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) döneminin başlayacağı bilgisi yer aldı.

Trafiğe çıkanları ilgilendiriyor! Dikkat: 31 Mart'a kadar...

HGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

OGS kullanıcıları, HGS etiketini ücretsiz almak için OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan evvel başvuru yapmalı. İptal edilen OGS yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek.

OGS cihazının iptalinden evvel yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek. İşlemin ardından OGS hesabında halen para varsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecek. OGS ile yapılan geçişlerin ücretleri karşılanmazsa kullanılmak üzere, varsa güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabına/kredi kartına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak. OGS cihazları 31 Mart'a kadar kapatılmazsa, bu tarihten sonra iptal edilecek.

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