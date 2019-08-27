Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Avrasya Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avrupa- Anadolu yönünde seyir halinde olan Azerbaycan plakalı otomobilin sürücüsü Haciyer Rouf Şüküroğlu henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, tünel içinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı.

KAZA YAPAN ARAÇ TÜNELDEN ÇIKARILDI



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza yapan araç ekiplerin çalışmasıyla tünelden çıkarıldı.

TÜNEL TRAFİĞE AÇILDI



Kaza yapan aracın yoldan çekilmesiyle tünel trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA-İHA





