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Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Avrasya Tüneli, Avrupa- Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araç tünelden çıkarıldıktan sonra trafik normal seyrine dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Avrasya Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avrupa- Anadolu yönünde seyir halinde olan Azerbaycan plakalı otomobilin sürücüsü Haciyer Rouf Şüküroğlu henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, tünel içinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı.

KAZA YAPAN ARAÇ TÜNELDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza yapan araç ekiplerin çalışmasıyla tünelden çıkarıldı.

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TÜNEL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza yapan aracın yoldan çekilmesiyle tünel trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA-İHA


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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Tüneli Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hayvan gibi sürerlerse tabi kaza olur.
Yahu 70 km hız var zaten kameralar var bu neyin kazası yuhh
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