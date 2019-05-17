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Trafik ekipleri durdukları sürücüleri iftara davet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 20:14 | Son Güncelleme

Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri bu kez ceza yazmak için nedeniyle değil iftara davet için sürücüleri durdurdu.Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığınca iftar programı düzenlendi.

Trafik ekipleri durdukları sürücüleri iftara davet etti

Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri bu kez ceza yazmak için nedeniyle değil iftara davet için sürücüleri durdurdu.
Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığınca iftar programı düzenlendi. İftar yemeğinde askerler, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. İftara dakikalar kala jandarma ekipleri Erzincan - Erzurum kara yolunda sürücüleri durdurarak iftar yapmak isteyenlere davette bulundu. Bazı sürücüler davete icabette bulunarak iftarlarını İl Jandarma Komutanlığında yaptı.
İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programına Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile birlikte 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 3. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Aksoylu, protokol mensupları şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Trafik ekipleri durdukları sürücüleri iftara davet etti

Trafik ekipleri durdukları sürücüleri iftara davet etti

Trafik ekipleri durdukları sürücüleri iftara davet etti

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