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Trafik kazalarında acı bilanço açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 12:37 | Son Güncelleme

Samsun’da 2018 yılında 3 bin 457 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 136 kişi öldü ve 5 bin 832 kişi yaralandı.

Trafik kazalarında acı bilanço açıklandı

Samsun’da 2018 yılında 3 bin 457 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 136 kişi öldü ve 5 bin 832 kişi yaralandı. Samsun ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında ise Türkiye’de 17. sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2018 haber bülteninden yararlanarak “Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Samsun 2018” konusunda bilgilendirme yaptı.

17. sırada yer aldı
Samsun’da 2018 yılında toplam 18 bin 682 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 15 bin 225 adedi maddi hasarlı, 3 bin 457 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. Ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısında Samsun 3 bin 457 kaza ile Türkiye’de 17. sırada yer aldı.

136 kişi öldü
Samsun’da 2018 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında toplam 136 kişi ölürken, 5 bin 832 kişi ise yaralandı. Samsun ölü sayısında Türkiye genelinde 16. sırada yer alırken, yaralanma sayısında 15. sırada yer aldı. Ölümlerin yüzde 39’u kaza yerinde gerçekleşirken, yüzde 61’i ise kaza sonrasında gerçekleşti.

Trafik kazalarında acı bilanço açıklandı

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