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Trafik kazası geçirdi! Cesedi saatler sonra bulundu

15.10.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaza yapan otomobil sürücüsü saatler sonra ölü bulundu. Cesedi bulunan sürücünün yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Öte yandan jandarmanın yaşanan kaza ile incelemesi sürüyor.

Trafik kazası geçirdi! Cesedi saatler sonra bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde şarampole yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yapan otomobil sürücüsü saatler sonra jandarma ile ailesi tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kozan’da öğlen saatlerinde Çobanpınarı Mahallesi döşeme mevkiinde keskin virajı alamayan Hüseyin Cahit Soytaş’ın (78) kullandığı araç şarampole yuvarlandı.

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9 SAAT SONRA BULUNDU

Sürücü Hüseyin Soydaş’ın ailesi jandarmaya başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda kameralar incelenirken şahsın araç ile Bucak istikametine gittiği tespit edildi.

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Jandarma ekipleri, sürücünün ailesi ve köylülerle aracın güzergâhında arama çalışması yaptı. Sürücü Soydaş, döşeme mevkiinde yaklaşık 9 saat sonra otomobiliyle dere yatağında bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin geldiğinde sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Soytaş’ın yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın yaşanan kaza ile incelemesi sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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