Trafik kazasında 100 kusurlu hâlinde sigorta hasarı karşılar mı? Kazada 100 kusurlu olunca ne olur, trafik kazasında sigorta limitleri nedir?

Trafik kazasında %100 kusurlu olmak, kazanın tüm sorumluluğunun ve hatasının tek bir tarafa ait olduğunu ifade eder. Bu durumda diğer taraf tamamen hatasız sayılır. Genellikle arkadan çarpmanın kusur oranı %100 kabul edilir. Böyle bir durumda karşı tarafın trafik sigortası hasarı karşılamaz. Yani tamamen kusurlu olan taraf, araçta meydana gelen hasarı ve kazadan dolayı oluşan bedensel hasarı kendi bütçesinden ödemek zorundadır. Bu konuda, %100 kusurlu olan tarafın kasko sigortasına sahip olması bir istisnadır. Tamamen hatalı taraf kasko sigortasına sahipse, oluşan hasar bu sigorta tarafından karşılanabilir.

Kazada 100 kusurlu olunca ne olur?

Trafik kazasında %100 kusurlu olan tarafın karşı tarafta oluşturduğu hasar, sigortanın kapsamında değerlendirilmez. Hangi tarafın kusurlu olduğunun anlaşılması için tutanak tutulur, bu tutanak sigorta şirketine verilir ve trafik sigortaları bilgi merkezine gönderilir. Burada yapılan değerlendirmelerden sonra hangi tarafın kusurlu olduğu ve kusur oranı belirlenir. Belirlenen kusur oranına göre sigorta şirketleri ödeme yapar. "Kazada 100 kusurlu sigorta hasarı karşılar mı?" sorusu hayır şeklinde yanıtlanabilir.

Trafik sigortası teminat limitleri ne kadardır?

Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen teminat limitleri, trafik sigortalarının kapsamına göre değişiklik gösterir. Trafik kazasında sigorta limitleri belirlenirken ana teminatlar, ek teminatlar, ek primler ve hasarsızlık indirimi baz alınır. Eğer belirlenen miktar üzerinde bir hasar varsa, kusur oranına bakılır. Teminat limitleri üzerinde kalan kısım, eğer kasko sigortası bulunmuyorsa, sürücü tarafından karşılanmalıdır.

"Sigorta kazanın ne kadarını karşılar?" sorusuna, teminat limitlerine bakılarak farklı yanıtlar verilebilir. Trafik sigortasının teminat limitleri araç türüne, sağlık hasarına, sakatlanma ve ölüm olup olmamasına, maddi hasara göre değişiklik gösterir. Karşı taraftaki zarar, trafik sigortası tarafından, belirlenen limitler dâhilinde karşılanır. Otomobil/taksi için kişi başı 1.200.000 TL ve kaza başı 6.000.000 TL sağlık gideri limiti belirlenmiştir. Sakatlanma ve ölüm için belirlenen kişi başı limit 1.200.000 TL ve kaza başı 6.000.000 TL’dir. Maddi zararlar kişi başı 120.000 TL ve kaza başı 240.000 TL limite sahiptir.



