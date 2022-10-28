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  4. Trafik kazasında hayatını kaybeden bebeğin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden bebeğin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

28.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 8 aylık İbrahim Miraç Özdemir'in cenazesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Antalya'da hastanedeki işlemlerin ardından bebeğin cenazesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan Ulu Cami'ye getirildi.

Özdemir ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

İlçe Müftüsü Ramazan Avcı tarafından ikindi vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi, aynı kazada hayatını kaybeden ve dün Dinar Asri Mezarlığı'na defnedilen uzman çavuş babasının yanında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Özdemir ailesinin yakınları, Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Nihat Sarı ve vatandaşlar katıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden kent merkezine ilerleyen Muhammed Mustafa Özdemir'in kullandığı 03 ACY 988 plakalı otomobil, 26 Ekim'de Burdur-Antalya kara yolu Dağbeli Mahallesi geçişinde şarampole devrilmiş, kazada, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan sürücü Özdemir, yaşamı yitirmiş, eşi Zeliha ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç Özdemir, otomobilden yaralı çıkarılmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan bebek de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Dinar Afyonkarahisar

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