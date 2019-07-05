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Trafik kazasında hayatını kaybeden Kader Tokel'in paylaşımı yürekleri burktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu’nda dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kader Tokel’in paylaşımı yürekleri burktu. Profilinin açıklama kısmına “Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı” yazısını ekleyen Tokel, kazadan birkaç saat önce hayatını kaybettiği araç içerisinden paylaşım yaptı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kader Tokel'in paylaşımı yürekleri burktu

Karadeniz Sahil Yolu Faroz mevkiinde dün gece saatlerinde sürücüsü belirlenemeyen 61 VY 224 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın içerisinde bulunan Kader Tokel araçtan savruldu. Erzurum Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünde okuduğu öğrenilen genç kız kaza yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan Furkan Tokel, Tuba Tokel, Aleyna Kaya ve Burak Kaya ise yaralandı. Yaralılar 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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'ZAMANA BIRAKMAYIN, O KİMSEYİ SAĞ BIRAKMADI'

Kazada hayatını kaybeden Kader Tokel’in sosyal medyadaki paylaşımı yürekleri burktu. Profilinin açıklama kısmına “Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı” yazısını ekleyen Tokel, kazadan birkaç saat önce hayatını kaybettiği araç içerisinden paylaşım yaptı. “Uğurlar gönlümü, sen bul beni. Yalanlarım, hatalarım başıma dert oldu. Karanlık gecenin içinde kayboldum” sözlerinin okunduğu bir şarkıyı dinleyen Tokel bu anları cep telefonuna kaydederek sosyal medya hesabından “Eğlencemiz hep beraber” etiketiyle paylaştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kader tokel Trabzon

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