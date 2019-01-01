Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Uğur Sarıkaya için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Uğur Sarıkaya, Edremit ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

Sarkıya, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırması Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sarıkaya için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi.

Tören alanına getirilen Sarıkaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, saygı duruşu, öz geçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından uçakla İzmir'e uğurlandı.

Sarıkaya'nın cenazesinin İzmir'den kara yoluyla memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine götürülecek.

Törene, Vali Vekili Sinan Aslan, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naci Akkaş, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

