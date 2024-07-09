Trafik magandası ortalığı karıştırdı! Motosiklet üzerinde dans etti! Kural tanımadı!

Bursa Merkez Yıldırım ilçesi Eski Çevre Yolu üzerinde, bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken, iki tekerlekli araç üzerinde dans etti. Arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan sürücü, trafik kurallarını ihlal edip, sollama yaparak trafikteki sürücüleri hiçe saydı.

MOTOSİKLET ÜZERİNDE DANS ETTİ

Akşam saatlerinde trafikte gerçekleşen olayda, iki arkadaşın trafikteki kural ihlalleri kameralara yansıdı. Bir yandan iki tekerlek üzerinde dans eden sürücü, diğer yandan sollama yaparak trafik kullarını ihlal etti.

Trafikte olan diğer sürücüler ise motosikletli sürücüye selektör atarak uyarılarda bulundu. (İHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





