Trafik polisleri uyardı, 3 dakika sonra kazada öldü! Kahreden olay...

Kaza, saat 08.00 sıralarında Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Samsun yönüne giden Eda Toru’nun kontrolünü kaybettiği motosiklet, kaldırıma çarptı.

Kaza sırasında kaskı çıkan Toru, savrulup kaldırımdaki reklam panolarının direklerine başını çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eda Toru’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Toru’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

TRAFİK POLİSLERİ 3 DAKİKA ÖNCE UYARMIŞ

Bu arada, kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre geride, seyir halinde olan trafik polislerinin Eda Toru’yu, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını gördüğü, durdukları kırmızı ışıkta dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulundukları, bu uyarıdan 3 dakika sonra genç kızın kaza geçirdiği belirtildi.

(DHA)

