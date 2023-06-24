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Trafik polisleri uyardı, 3 dakika sonra kazada öldü! Kahreden olay...

24.06.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, Eda Toru (20) trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı gerekçesiyle trafik polislerince uyarıldı. Toru, bu uyarıdan 3 dakika sonra kazada hayatını kaybetti.

Trafik polisleri uyardı, 3 dakika sonra kazada öldü! Kahreden olay...

Kaza, saat 08.00 sıralarında Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Samsun yönüne giden Eda Toru’nun kontrolünü kaybettiği motosiklet, kaldırıma çarptı.

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Kaza sırasında kaskı çıkan Toru, savrulup kaldırımdaki reklam panolarının direklerine başını çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eda Toru’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Toru’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

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TRAFİK POLİSLERİ 3 DAKİKA ÖNCE UYARMIŞ

Bu arada, kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre geride, seyir halinde olan trafik polislerinin Eda Toru’yu, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını gördüğü, durdukları kırmızı ışıkta dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulundukları, bu uyarıdan 3 dakika sonra genç kızın kaza geçirdiği belirtildi.

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(DHA)

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Ordu kaza

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