Trafikte ambulansın yolunu kesip tehdit etmişti! Ambulans şoförü o anları anlattı: "Ben Rizeliyim, cümle alem bilir beni"

Dün öğlen saatlerinde İstanbul Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana gelen olayda bir trafik magandası ambulans şoförüyle tartıştıktan sonra aracın önünü keserek, hasta olup olmadığını öğrenmek istemişti.

Ambulansın önünü kesen sürücünün ambulans şoförüne, "Sağlık il müdürüne söyleyeceğim, gelecek" dediği duyulmuştu. Ambulans şoförü Battal Türkan, olay anını anlattı.

"BİZ ARACINA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VURMADIK VE MADDİ ZARAR VERMEDİK"

Yaşadığı olayı anlatan Sultangazi Belediyesi'nde görevli ambulans şoförü Battal Türkan, “Sultangazi’de ikamet eden hastalarımızı tedavi oldukları hastanelere götürüyoruz. Tedavi bitiminde de tekrar evlerine getiriyoruz. Dün yaşadığımız hadise, sabah hastamızı aldık. Bahçelievler’de özel bir hastaneye tedavisi için götürdük. Özel hastanede tedavisi bittikten sonra hastayı 1 saat kadar müşahede altında tuttular. O 1 saat içinde hasta stabil duruma geldiğinde biz hastamızı Yenibosna Adli Tıp Kurumu’nun oradan E-5’e bağlandık. E-5’ten Basın Ekspres yoluna bağlanırken yol üç şeritli hale düşüyor. Sağ şeritte tır, 2. şeritte ben varım. Tır ve ben aynı güzergahtayız. 3. şerit ise havalimanı yönüne dönüyor. Aymadan fark edince biraz daha hızlandım. Çünkü ya arkamdaki araba bana vuracaktı. Ben adama veya vatandaşa yol versem ben tıra vuracaktım. En uygun şekilde ilerledim. O arada aynadan gördüğüm araç yol ayrımına kadar geldi. Orada takıldı kaldı. Biz aracına herhangi bir şekilde vurmadık ve maddi zarar vermedik. Kendisi aracını da refüje vurmadı. Tekrar kontrol ettim” dedi.

"SAĞIMDAN, SOLUMDAN VE ARKAMDAN SELEKTÖR YAPARAK VE KORNAYA BASARAK BENİ TAKİP ETTİ"

Takip edildiği ve tehdit edildiği anları anlatan Türkan, “Oradan sonra beni takibe başladı. Sağımdan, solumdan ve arkamdan selektör yaparak ve kornaya basarak beni takip etti. Belli bir yerden sonra aracını önüme kırdı. Orada sonra 'Araçta hasta var mı, yok mu?' diye sordu. Ben de 'Hastam var' dedim. O sırada aracından indi. Ben de camımı yarım indirdim, aşağıya inmedim. Görebilir miyim diye sormasının ardından ben de yok dedim. Aracında hasta varsa ben göreceğim diye ısrar etti. Karşılığında ben de hangi kimlikle hastayı görmek istediğini sordum. 'Ben Rizeliyim, cümle alem bilir beni' şeklinde cevap verdi. O esnada emniyetle irtibata geçtim. Emniyete durumun izahını yaptım ve araç plakasını bildirdim. O anda şahıs gitti aracın ön kapısını açtı. Sonra bana doğru gelmeye başladı. Baktım kamerasını açtı, ben de açtım ve video kaydına başladım. Tekrar aynı soruları sordu bana. Ben de aynı şeyleri tekrarladım. Hastamız hanımefendiydi. Onun eşi geldi ve benim eşim diye adama söyledi. 'Hasta benim hastam, ne hakla göreceksin?' diye sordu. Olay büyümesin diye video kaydını durdurdum ve çıkış yapmak zorunda kaldım. Olay bundan ibaret” şeklinde konuştu. (İHA)

