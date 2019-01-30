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Trafikte makas atan 3 sürücüye 7 bin lire ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:45 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde akan trafikte peş peşe seyir halindeyken sık sık şerit değiştirerek makas attığı kameralarla tespit edilen 3 sürücüye toplam 7 bin 42 liralık cezai işlem uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’de Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin (KGYS) faaliyete geçmesinin ardından artık trafikte drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler, kameralardan tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde akan trafikte peş peşe seyir halindeyken sık sık şerit değiştirerek makas attığı kameralarla tespit edilen 3 sürücüye toplam 7 bin 42 liralık cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’de Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin (KGYS) faaliyete geçmesinin ardından artık trafikte drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler, kameralardan tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Beyşehir kent merkezinde şehrin en işlek caddesi olan Ali Akkanat Bulvarı’nda 3 aracın peş peşe seyir halinde iken akan trafikte sık sık şerit değiştirerek makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kameralarla tespit edildi.
Otomobilin sürücülerini tespit edebilmek için harekete geçen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı şehir içi trafik ekipleri çalışma başlattı. Plakaları belirlenen 3 otomobilin makas atarak trafikte gittiklerinin telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine araç plakaları adrese yönlendirilen trafik ekiplerince takip altına alındı. Her 3 otomobilin sürücüsü Öğretmenevi Kavşağı’nda trafik ekiplerince yakalandı. Trafik ekipleri 3 otomobilin sürücüleri olan Fatih D., Gökhan K. ile Muammer B.’ye ’makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten’ önce bin 2 liralık cezai işlem uyguladı. Ekipler, Muammer B. ile Gökhan K.’nin sürücü belgesi olmadığını da tespit edince bu maddeden de 2018 TL cezai işlem uyguladı. Her üç sürücüye toplamda 7 bin 42 liralık trafik cezası kesildi.
Gökhan K. isimli şahsın hakkında iki ay önce yine Sanayi Sitesinde drift attığı gerekçesiyle trafik ekiplerince 5 bin 10 lira, ‘dur’ ikazına uymamaktan ise 235 lira olmak üzere toplamda 5 bin 245 liralık cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine iki ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı. Hakkında cezai işlem uygulanan sürücünün yaptığı drift bir iş yeri güvenlik kamerasına da yansımış, o tarihlerde bu görüntülerle basında da haber konusu olmuştu.

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