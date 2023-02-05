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Trafikte önünü kesip silah çekti! Korku dolu anlar kamerada

05.02.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Ceyhan ilçesinde görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir otomobil sürücüsü, trafikte seyir halindeyken karşı yönden gelen minibüsün önünü kesip şoföre silah çekti. Korku dolu o anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte olayın detayları...

Korkutan olay, dün saat 11.30 sıralarında Çatalhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olup olmadığı bilinmeyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen minibüsü durdurmak istedi. Minibüs yoluna devam ettiği sırada, dönüş yapan otomobilin sürücüsü, sollayıp aracın önünü kesti.

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Otomobilden inen sürücü, belinde taşıdığı silahı çekip, minibüs şoförüne doğru hareket etti. Bu sırada görüntüleri kaydeden trafikteki başka bir otomobilin sürücüsü yoluna devam etti. Jandarma, olaya ilişkin çalışma başlattı.

(DHA)

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Adana silah Minibüs

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