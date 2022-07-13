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  4. Trafikte 'pes' dedirten görüntüler! Taksi camından sarkıp çığlıklar eşliğinde dans etti

Trafikte 'pes' dedirten görüntüler! Taksi camından sarkıp çığlıklar eşliğinde dans etti

13.07.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gece saatlerinde trafikte akla durgunluk veren olayın görüntüleri ortaya çıktı. Taksi camından sarkıp çığlık çığlığa doyasıya dans ederek eğlenen kadın bütün trafiği tehlikeye soktu. Taksi sürücüsü ise olaya hiçbir müdahalede bulunmadı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis anında harekete geçerek hem sürücüye hem de kadına cezalarını kesti.

Trafikte 'pes' dedirten görüntüler! Taksi camından sarkıp çığlıklar eşliğinde dans etti

Kadıköy’de seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkan genç kadın, uzun bir süre dans etti. Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeden tehlikeli şekilde dans ederek çığlık atan kadının o anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksicinin ise duruma müdahale etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, kadının görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçti. Ekipler, ticari taksi sürücüsü S.İ. ve yolcu E.N.K. isimli şahısların kimlik bilgileri tespit ederek, şahısları aynı gün içerisinde kısa sürede gözaltına aldı.

TAKSİCİ VE CAMDAN DANS EDEN YOLCUYA PARA CEZASI

Ticari taksi sürücüsü S.İ. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek’ maddesi gereğince 196 TL ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddesinden ise 196 TL olmak üzere toplamda 392 TL cezai işlem uygulandı.

Taksinin camından sarkarak dans eden yolcu E.N.K. hakkında ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘emniyet kemeri takmamak’ maddesi gereğince 196 TL, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 37. Maddesi gereğince ‘çevreye rahatsızlık vermekten’ de 277 TL olmak üzere, toplam 473 TL idari para cezası kesildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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