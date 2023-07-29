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Trafikte silahlı saldırı! Tartıştıkları baba oğula kurşun yağdırdılar

29.07.2023 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da trafikte tartışma kanlı bitti. Kaza sonrası tartıştıkları 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan baba oğul yaralandı.

Trafikte silahlı saldırı! Tartıştıkları baba oğula kurşun yağdırdılar

Dehşete düşüren olay, saat 20.00 sıralarında kent merkezi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. ile oğlu A.Ç.’nin içerisinde bulunduğu otomobil bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıkarken, baba ve oğlu olay yerinden ayrıldı.

M.Ç. ile A.Ç.’nin peşinden giden kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, baba ve oğluna tabancayla kurşun yağdırdı. M.Ç. ile A.Ç. yaralanırken zanlılar bölgeden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu Malatya Eğitim ve araştırmasına kaldırıldı.

Polisin kaçan zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

İHA

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Malatya silahlı saldırı

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