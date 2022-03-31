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Trafikte inanılmaz anlar! Film sahnesi değil, gerçek

31.03.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de trafikte film sahnelerini çağrıştıran bir olay yaşandı. Polis memuru Ezgi Gönül ihtara uymayan sürücünün otomobilinin kaputu üzerinde 200 metre sürüklendi. Olayın ardından pişman olduğunu ifade eden sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize Şahin Timi'nde görevli polis memuru Ezgi Gönül ve diğer polisler, dün, Pamukkale ilçesi Halk Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında trafik denetimi yaptı. Denetimde, tedirgin davranışları nedeniyle Mahir Köse'nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobil, durdurulmak istendi.

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'Dur' ihtarına uymayan Mahir Köse polis memuru Ezgi Gönül'e çarpıp kaçmaya çalıştı. Gönül, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputunda kaldı. Düşmemek için seyir halindeki otomobilin sileceklerine tutunan Gönül, 200 metre gitti.

EHLİYETİ YOKMUŞ

Çevredekiler, önünü keserek Mahir Köse'nin otomobilini durdurdu. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Mahir Köse'yi, hafif yaralanan Gönül ile diğer meslektaşları kurtardı. Mahir Köse, gözaltına alındı.

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'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan daha önce sürücü belgesine el koyulan Mahir Köse, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalıştığını, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Köse, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)

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polis
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