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Trafikte tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

26.02.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyrantepe’de yol ortasında dehşete düşüren bir olay yaşandı. İki sürücü arasında trafikte çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Araçtan inen bir şahıs diğerine silahla ateş açtı. Olay anı kameralara yansırken, saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından kaçan aracın jant ve stickerinden tespit edilerek yakalandı. İşte olayın detayları...

Trafikte tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde araçla seyir halinde olan bir sürücüyle, diğer araçta seyir halinde olan sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Pencerelerden atışan şahısların birbirlerine küfür etmesi üzerine bir araçta bulunan başka bir şahıs, aşağıya indi. Silahını çeken şahıs, aracın arkasından ateş açtı. Saldırının ardından sürücü kaçarken, saldırgan ise araca binerek kaçtı.

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JANT VE STİCKERDAN YAKALADI

Olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar çerçevesinde polis, saldırgan şahsın inmiş olduğu aracın özelliklerinden yaptığı teknik araştırma neticesinde, araç üzerinde bulunan sticker ve jant şekilleriyle birebir uyum sağlayan bir aracın Sultan Selim Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.

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YOL TARTIŞMASINDAN DOLAYI ATEŞ AÇMIŞ

Tespiti yapılan aracın plaka bilgisinden M.Y.B. olduğu belirlenen saldırgan şahıs geçtiğimiz hafta Perşembe günü Çeliktepe Mahallesi’nde yakalandı. Ayrıca araçta bulunduğu belirlenen M.G. ve C.O. da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili yapılan araştırmada şüpheli şahısların kullanmış oldukları araç ile seyir halindeyken diğer araç ile aralarında yol tartışması çıktığı, olayı bu sebeple gerçekleştirdikleri belirlendi.

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SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan M.G. ve C.O. hakkında “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından adli işlem yapılırken, silahlı saldırgan M.Y.B. “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Mala Zarar Verme” ve “6136 S.K.M” suçlarından adli işlem yapıldı. Şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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İHA

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Kağıthane silahlı saldırı silahlı kavga

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