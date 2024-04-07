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Trafikte tartıştığı sürücüyü vurdu, kendini bakın nasıl savundu

07.04.2024 17:00
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Trabzon'da Sürmene ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı diğer otomobil sürücüsü Bayram Tepegöz'ü (35) tabancayla vuran Furkan Korkmaz (28), tutuklandı. Korkmaz ifadesinde, "Selektörle yol istedim vermedi, beni yolda sıkıştırdı. Yan camı açıp, nedenini sorunca bana ağır küfürler edip, silahla tehdit etti. Eğilince silahını alıp bana ateş edeceği düşüncesiyle, tabancamı hedef gözetmeksizin doğrulttum; silahım kontrolsüzce patladı" dedi. İşte detaylar...

Trafikte tartıştığı sürücüyü vurdu, kendini bakın nasıl savundu

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında ilçenin Yemişli Mahallesi’nde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu’nda otomobil sürücüsü Furkan Korkmaz ile aynı yöne giden otomobil sürücüsü Bayram T. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Korkmaz, önünde seyreden otomobile aracından tabancayla ateş edip, kaçtı.

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Direksiyon başında karın boşluğuna isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Bayram Tepegöz, durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bayram Tepegöz. ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edildi. Furkan Korkmaz ise polis ekipleri tarafından Maçka ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

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SİLAHI KONTROLSÜZCE PATLAMIŞ

Furkan Korkmaz’ın emniyetteki ifadesinde, “Selektörle yol istedim vermedi, beni yolda sıkıştırdı. Yan camı açıp, nedenini sorunca bana ağır küfürler edip, silahla tehdit etti. Eğilince silahını alıp bana ateş edeceği düşüncesiyle, tabancamı hedef gözetmeksizin doğrulttum; silahım kontrolsüzce patladı. O sürücünün de yaralandığı polisten öğrendim” dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Korkma, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bayram Tepegöz Sürmene Devlet Hastanesi’ndeki ameliyat sonrası, Kaşüstü Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tepegöz’ün hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon silahlı saldırı
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