HABER

Traktör kazasında ölen 12 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:50 | Son Güncelleme

Manisa'da, devrilen traktörün altında kalması sonucu yaşamını yitiren 12 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, dün devrilen traktörün altında kalan ve hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Tarlaya çalışmaya giden babasının kullandığı 45 U 1485 plakalı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Osman Şimşek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Şimşek'in cenazesi, Demirci ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Oğlunu Kurban Bayramı'ndan bu yana görmediği öğrenilen anne Ayşe Şimşek, büyük üzüntü yaşadı.

Kazada ağır yaralanan baba Ahmet Şimşek'in, Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, dün tarlaya çalışmaya giden Ahmet Şimşek'in kullandığı 45 U 1485 plakalı traktör, Çataloluk Çöğürler mevkisinde devrilmiş, traktörün altında kalan Şimşek ve oğlu Osman Şimşek yaralanmıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Osman Şimşek ile ayağında kırıklar bulunan Ahmet Şimşek, Demirci Devlet Hastanesine kaldırılmış, Osman Şimşek, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Osman Şimşek'in Manisa'da okuduğu, yaz tatili için köyüne geldiği, 10 gün sonra ise doğum gününü kutlamaya hazırlandığı belirtilmişti.

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
Cep telefonu ile konuşmak için ağaçlara ve çatılara çıkıyorlarCep telefonu ile konuşmak için ağaçlara ve çatılara çıkıyorlar
Bodrum’daki yunus gösteri merkezinin ruhsatı iptal edildiBodrum’daki yunus gösteri merkezinin ruhsatı iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12 yaşındaki Osman Şimşek toprağa verildi. Çataloluk mahallesi Demirci Manisa

En Çok Okunan Haberler

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

İBB önünde hareketlilik...

İBB önünde hareketlilik...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı

Harekete geçildi! 15 yıl aradan sonra...

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.