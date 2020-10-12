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Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 17:07 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinin Çamiçi köyüne bağlı Çet mezrasında H.D.

Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinin Çamiçi köyüne bağlı Çet mezrasında H.D. (70), idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü H.D., olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü

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